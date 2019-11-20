В правительстве назвали три приоритетных сферы для проведения проевропейских реформ

Премьер-министр считает, что реформы в сфере европейской интеграции ограничены из-за неспособности парламента принять все необходимые реформы одновременно.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по завершению заседания правительства, посвященного европейской интеграции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Гончарук признал, что правительство не может прогнозировать срок, в который удастся ликвидировать все отставание Украины от графика выполнения Соглашения об ассоциации.

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"Я думаю, что рано давать какие-то обещания. У нас есть объективные факторы, нас ограничивают. Наш лимит - это пропускная способность украинского парламента", - пояснил он

Поэтому премьер-министр определил два ключевых приоритета, по которым правительство планирует принимать евроинтеграционные решения. "В сфере евроинтеграции наши приоритеты - экономический рост из-за увеличения конкуренции в энергетической сфере, в сфере инфраструктуры. Фокусироваться в последующие месяцы будем точно на этом", - заявил он.

Вице-премьер Дмитрий Кулеба добавил, что третьим краткосрочным приоритетом работы правительства в европейском направлении являются переговоры о Соглашения АСАА - так называемый "промышленный безвиз".