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Німеччина пропонує створити "експертну групу" для зміцнення НАТО

Середа, 20 листопада 2019, 18:41

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на зустрічі з колегами з країн-членів НАТО запропонує створити нову "експертну групу" для зміцнення політичного мислення Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ця пропозиція сприймається як реакція на коментарі президента Франції Еммануеля Макрона на початку листопада про "смерть мозку" Організації Північноатлантичного договору.

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"НАТО нещодавно пройшло деякі стрес-тести. Ми хочемо, щоб до НАТО відновилася довіра", - заявив в середу в Берліні представник Мааса.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає дуже сильне і чітке послання Німеччини про рішучу підтримку НАТО.

"Це повідомлення про те, що НАТО є платформою для об'єднання Північної Америки та Європи, і це життєво важливо для нашої безпеки. Я недавно був в Берліні, я був на зв'язку з Гайко Маасом, і я думаю, що його пропозиція, пропозиція Німеччини має цінність, і я з нетерпінням чекаю обговорення цієї пропозиції", - сказав він.

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