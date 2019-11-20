Германия предлагает создать "экспертную группу" для укрепления НАТО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с коллегами из стран-членов НАТО предложит создать новую "экспертную группу" для укрепления политического мышления Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это предложение воспринимается как реакция на комментарии президента Франции Эммануэля Макрона в начале ноября о "смерти мозга" Организации Североатлантического договора.

"НАТО недавно прошло некоторые стресс-тесты. Мы хотим, чтобы в НАТО восстановилось доверие", - заявил в среду в Берлине представитель Мааса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует очень сильное и четкое послание Германии о решительной поддержке НАТО.

"Это сообщение о том, что НАТО является платформой для объединения Северной Америки и Европы, и это жизненно важно для нашей безопасности. Я недавно был в Берлине, я был на связи с Хайко Маасом, и я думаю, что его предложение, предложение Германии имеет ценность, и я с нетерпением жду обсуждения этого предложения", - сказал он.