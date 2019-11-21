Греція закликала Туреччину припинити шантаж Європи мігрантами

Греція закликала Туреччину повністю виконувати угоду між Брюсселем і Анкарою про стримування міграції та припинити використовувати біженців і мігрантів для тиску на Європейський Союз і Грецію для отримання додаткових поступок.

Про це заявили в МЗС Греції у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Як демократична країна, заснована на верховенстві права, Греція не приймає уроків ні від кого", - заявив представник міністерства Александрос Генніматас.

Генніматас відповів на заяву турецького МЗС, в якій розкритиковано прем'єр-міністра Греції Киріакоса Міцотакіса.

"Порівняно з міграційною кризою 2015 року, коли 850 тисяч нелегальних мігрантів досягли Європи, нинішній рівень перетинів кордону скоротився на 94 відсотки, завдяки заходам, вжитим Туреччиною", - сказав представник турецького міністерства Хамі Аксой.

Раніше турецькі високопосадовці, зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово погрожували відкрити двері для мігрантів в Європу, якщо з боку ЄС не буде більше допомоги.