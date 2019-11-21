Греция призвала Турцию прекратить шантаж Европы мигрантами

Греция призвала Турцию полностью выполнять соглашение между Брюсселем и Анкарой о сдерживании миграции и прекратить использовать беженцев и мигрантов для давления на Европейский Союз и Грецию для получения дополнительных уступок.

Об этом заявили в МИД Греции в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Как демократическая страна, основанная на верховенстве права, Греция не принимает уроков ни от кого", - заявил представитель министерства Александрос Генниматас.

Генниматас ответил на заявление турецкого МИД, в котором есть критика премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"По сравнению с миграционным кризисом 2015 года, когда 850 тысяч нелегальных мигрантов достигли Европы, нынешний уровень пересечений границы сократился на 94% – благодаря мерам, принятым Турцией", - сказал представитель турецкого министерства Хаме Аксой.

Ранее турецкие чиновники, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно угрожали открыть для мигрантов двери в Европу, если со стороны ЕС не будет больше помощи.