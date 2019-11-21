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Президенти Польщі і Литви: санкції проти РФ мають бути продовжені

Четвер, 21 листопада 2019, 18:53

Президенти Польщі і Литви дійшли згоди щодо необхідності продовжувати санкції проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо 24.

"У нас з паном президентом немає жодних сумнівів в тому, що санкції (накладені на Росію) повинні підтримуватися, тому що це пов'язано з триваючою весь час окупацією земель, які є українськими землями - ми маємо на увазі, звичайно, Крим, райони Луганської і Донецької області", - сказав президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з литовським колегою Гітанасом Науседою.

"Це ситуація, з якою ніхто з нас у сьогоднішній Європі не може змиритися і нам не можна змиритися, тому що немає нічого гіршого, ніж зміна в сучасній Європі кордонів силою. На це абсолютно не може бути нашої згоди чи мовчазного схвалення", - додав він.

Як повідомлялося, Євросоюз у грудні найімовірніше продовжить економічні санкції проти Росії, проте блок готовий до можливих поступок Кремлю, наприклад, запросивши на зустріч глав МЗС блоку російського міністра Сергєя Лаврова.

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