Президенты Польши и Литвы: санкции против РФ должны быть продлены

Президенты Польши и Литвы договорились о необходимости продления санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

"У нас с господином президентом нет никаких сомнений в том, что санкции (наложенные на Россию) должны поддерживаться, потому что это связано с продолжающейся все время оккупацией земель, которые являются украинскими землями - мы имеем в виду, конечно, Крым, районы Луганской и Донецкой области", - сказал президент Польши Анджей Дуда на встрече с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Это ситуация, с которой никто из нас в сегодняшней Европе не может смириться и нам нельзя смириться, потому что нет ничего хуже, чем изменение в современной Европе границ силой. На это совершенно не может быть нашего согласия или молчаливого одобрения", - добавил он.

Как сообщалось, Евросоюз в декабре вероятнее всего продлит экономические санкции против России, однако блок готов к возможным уступкам Кремлю, например, пригласив на встречу глав МИД блока российского министра Сергея Лаврова.