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Прем'єр Болгарії зустрінеться з Трампом у Білому домі

Субота, 23 листопада 2019, 17:03

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов відвідає Вашингтон 25 листопада, де проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novini.bg.

У рамках переговорів у Білому домі прем'єр-міністр Борисов та президент Трамп обговорять стратегічне партнерство між двома країнами та розвиток двостороннього співробітництва, підкресливши міцні та довготривалі відносини, які існують між Болгарією та США. 

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Особливу увагу під час переговорів буде звернено на спільні інтереси в галузі безпеки і північноатлантичного партнерства, а також енергетичної диверсифікації.

Прем'єр-міністр Борисов також зустрінеться з представниками бізнесу в Торговій палаті США.

До складу болгарської делегації також увійдуть віцепрем'єр Томіслав Дончев, віцепрем'єр і міністр оборони Красимир Каракачанов, міністр фінансів Владислав Горанов і міністр економіки Еміл Караніколов.

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Болгарія США Трамп
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