Премьер Болгарии встретится с Трампом в Белом доме

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посетит Вашингтон 25 ноября, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novini.bg.

В рамках переговоров в Белом доме премьер-министр Борисов и президент Трамп обсудят стратегическое партнерство между двумя странами и развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнув прочные и долговременные отношения между Болгарией и США.

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Особое внимание во время переговоров будет уделено общим интересам в области безопасности и североатлантического партнерства, а также энергетической диверсификации.

Премьер-министр Борисов также встретится с представителями бизнеса в Торговой палате США.

В состав болгарской делегации также войдут вице-премьер Томислав Дончев, вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, министр финансов Владислав Горанов и министр экономики Эмил Караниколов.