В Естонії не виключають заборони телеканалів підсанкційного російського олігарха

В Естонії аналізують питання про можливу заборону на трансляцію телеканалів, пов'язаних з включеним в санкційний список ЄС російським олігархом Юрієм Ковальчуком.

Про це повідомив радник з медіапослуг Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду Пеетер Соокруус, передає "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Ми знаходимося в ситуації аналізу і дуже швидких кроків не плануємо. Але жодні варіанти не виключені, - сказав Соокруус. - В аудіовізуальній сфері держави можуть вводити дещо різні правила, тому у них трохи різний правовий простір і, відповідно, можливості для реагування".

За його словами, у регуляторів Латвії і Литви є право приймати рішення з приводу трансляції каналів, а в Естонії у Департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду такого права немає. "У нас функція трохи інша. Ми можемо зробити припис про припинення трансляції каналу на деякий час, але ми не ведемо регулярного моніторингу", - пояснив Соокруус.

У Міністерстві культури зазначили, що санкції можливі, але приймаються скоріше як виняток як доповнення до більш поширених фінансових санкцій, заборони на в'їзд і ембарго на постачання зброї.

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"Естонія не передбачила у своєму законодавстві такий варіант міжнародних санкцій. Проте вищесказане не означає, що не слід обговорити внесення відповідних поправок, якщо компетентні відомства визнають це необхідним", - сказав радник з аудіовізуальних засобів мінкульту Маті Каалеп.

Проаналізувати ситуацію мають намір і в МЗС. "Проконсультуємося з латвійськими колегами та Європейською комісією щодо точних причин та підстав для введення санкцій і проаналізуємо прийняте рішення", - повідомила прес-секретар зовнішньополітичного відомства Естонії Інга Боуден.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії вирішила цього тижня заборонити ретрансляцію в країні дев'яти російських телевізійних каналів. Відомство послалося при цьому на зв'язок телеканалів з Юрієм Ковальчуком, включеним до списку санкцій ЄС за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.