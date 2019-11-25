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Швеція змінила назву Білорусі, аби позбавити асоціацій з Росією

Понеділок, 25 листопада 2019, 11:50

Уряд Швеції у своїх офіційних повідомленнях відтепер буде використовувати назву "Білорусь" (Belarus) замість "Вітрюссланд" (Vitryssland) – таку рекомендацію дало МЗС країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це повідомила глава МЗС Швеції.

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"Це визнання білоруського громадянського суспільства і народу, які впродовж довгого часу прагнули того, щоб підкреслити національну ідентичність і суверенітет своєї країни", - пояснила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка у понеділок здійснює офіційний візит до Мінська разом з міністром закордонних справ Фінляндії.

Таким чином МЗС Швеції відмовляється від терміна, який може бути пов'язаний з Росією, оскільки закінчення "-русь" не стосується Росії, зазначає Лінде. У перекладі зі шведської Vitryssland означає "Біла Росія".

Вона додала, що перехід до вживання назви "Білорусь" раніше відбувся у англійській та французькій мовах.

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