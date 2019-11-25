Швеция изменила название Беларуси, чтобы избавиться от ассоциаций с Россией

Правительство Швеции в своих официальных сообщениях отныне будет использовать для Беларуси название Belarus вместо Vitryssland ("Витрюссланд") – такую ​​рекомендацию дал МИД страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом сообщила глава МИД Швеции.

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"Это признание белорусского гражданского общества и народа, которые на протяжении долгого времени стремились к тому, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - пояснила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая в понедельник прибыла с официальным визитом в Минск вместе с министром иностранных дел Финляндии.

Таким образом МИД Швеции отказывается от термина, который может быть связан с Россией, поскольку окончание "-русь" не касается России, отмечает Линде. В переводе со шведского Vitryssland означает "Белая Россия".

Она добавила, что переход к употреблению названия "Беларусь" ранее произошел в английском и французском языках.