Болгарія не дозволить розміщення військово-морської бази НАТО - прем'єр

Болгарія не надасть дозвіл на розміщення військово-морської бази НАТО на своїй території.

Про це заявив болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Maritime.bg.

Борисов сьогодні вирушив до Вашингтона, де зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.

"Американці дуже добре знають моє ставлення до цього питання і навряд чи підійматимуть його під час наших переговорів з Трампом", - сказав Борисов.

Болгарський прем'єр підкреслив, що не відбулося жодної зміни в його позиції щодо Чорного моря, яке має залишатися місцем для "вітрильників, туризму та миру", як він висловився два роки тому.

Борисов пригадав свою зустріч у Софії з президентом Румунії в 2016 році, коли він рішуче виступив проти ідеї створити спільну Чорноморську флотилію Болгарії, Румунії та Туреччини і навіть відмовився підписувати документи, підготовлені румунською стороною.

Більше того, болгарський прем’єр розповів, як тодішній міністр оборони Ніколай Ненчев та президент Росен Плевнелієв на одній із чергових зустрічей міністрів оборони НАТО у 2016 році домовились про створення в Болгарії військово-морської бази, про що він не був заздалегідь повідомлений.