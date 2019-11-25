Uber позбавили ліцензії на перевезення в Лондоні

У Лондоні влада не продовжила ліцензію Uber через низку порушень, які ставлять під загрозу безпеку пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Регулятор "Транспорт для Лондона" (TfL) заявив, що він зафіксував "закономірність збоїв" у роботі додатку Uber, тому вважає, що зараз немає підстав для продовження ліцензії.

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Uber назвав це рішення "надзвичайним і неправильним", та заявив, що оскаржить його. Компанія має 21 день для оскарження. Протягом цього часу вона може продовжувати працювати.

Ключовим порушенням, заявляє TfL, стала зміна в системах Uber, яка дозволила неавторизованим водіям завантажувати свої фотографії в інші легальні облікові записи водіїв і виконувати замовлення від їх імені. В результаті близько 14 тисяч поїздок здійснили незареєстровані водії, додали в TfL.

Ще одна помилка – система дозволяє звільненим або тимчасово відстороненим водіям створювати облікові записи і виконувати замовлення.