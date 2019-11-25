Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польська армія повертається до експлуатації радянських МіГ-29

У Суді ЄС підтверджують: Німеччина подала апеляцію щодо газопроводу OPAL

Росія завдала авіаударів по містах Сирії: знищено важливу лікарню

Найбагатшу колекцію коштовностей Європи пограбували на мільярд євро






Uber позбавили ліцензії на перевезення в Лондоні

Понеділок, 25 листопада 2019, 13:54

У Лондоні влада не продовжила ліцензію Uber через низку порушень, які ставлять під загрозу безпеку пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Регулятор "Транспорт для Лондона" (TfL) заявив, що він зафіксував "закономірність збоїв" у роботі додатку Uber, тому вважає, що зараз немає підстав для продовження ліцензії.

Читайте також
Румунія запровадила значні штрафи для Uber і Taxify

Uber назвав це рішення "надзвичайним і неправильним", та заявив, що оскаржить його. Компанія має 21 день для оскарження. Протягом цього часу вона може продовжувати працювати.

Ключовим порушенням, заявляє TfL, стала зміна в системах Uber, яка дозволила неавторизованим водіям завантажувати свої фотографії в інші легальні облікові записи водіїв і виконувати замовлення від їх імені. В результаті близько 14 тисяч поїздок здійснили незареєстровані водії, додали в TfL.

Ще одна помилка – система дозволяє звільненим або тимчасово відстороненим водіям створювати облікові записи і виконувати замовлення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua