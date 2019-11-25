Uber лишили лицензии на перевозку в Лондоне

В Лондоне власти не продлили лицензию Uber из-за ряда нарушений, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Регулятор "Транспорт для Лондона" (TfL) заявил, что он зафиксировал "закономерность сбоев" в работе приложения Uber, поэтому считает, что сейчас нет оснований для продления лицензии.

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Uber назвал это решение "чрезвычайным и неправильным" и заявил, что обжалует его. У компании есть 21 день на обжалование. В течение этого времени она может продолжать работать.

Ключевым нарушением, заявляет TfL, стало изменение в системах Uber, которая позволила неавторизованным водителям загружать свои фотографии в другие легальные учетные записи водителей и выполнять заказы от их имени. В результате около 14 тысяч поездок совершили незарегистрированные водители, добавили в TfL.

Еще одна ошибка - система позволяет уволенным или временно отстраненным водителям создавать учетные записи и выполнять заказы.