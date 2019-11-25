900-кілограмова міна часів Другої світової на кілька годин паралізувала польське місто

У польському місті Свіноуйсьце виявили британську 900-кілограмову міну часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Wirtualna Polska.

Британську авіаційну морську міну типу Mk VI виявили працівники компанії, яка проводила роботи на замовлення місцевих органів влади Свійноуйсьця. Вони натрапили на неї під час поглиблення фарватеру за маршрутом Щецин-Свіноуйсьце.

Нерозірвана бомба важить близько 900 кг, з яких 425 кг маси – вибухова речовина.

Через залучення армії до робіт з нейтралізації міни необхідно було на кілька годин призупинити рух суден в районі порту Свіноуйсьця.

Читайте також У Берліні тисячі людей евакуювали через бомбу часів Другої світової

Операція зі знешкодження міни пройшла гладко і без перешкод.

"Міна була піднята з дна і покладена на борт есмінця Flaming, який виходить з Свіноуйсьця в бік морського полігону" - сказав прессекретар 8 Флотилії берегової оборони Гжегож Левандовський. Як він додав, міна буде нейтралізована на морському полігоні в другій половині дня.