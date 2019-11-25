Британская мина времен Второй мировой на несколько часов парализовала польский город

В польском городе Свиноуйсьце обнаружили британскую 900-килограммовую мину времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Wirtualna Polska.

Британскую авиационную морскую мину типа Mk VI обнаружили работники компании, которая проводила работы по заказу местных органов власти Свийноуйсьце. Они наткнулись на нее во время углубления фарватера по маршруту Щецин-Свиноуйсьце.

Неразорвавшаяся бомба весит около 900 кг, из которых 425 кг массы – взрывчатое вещество.

Из-за привлечения армии к работам по нейтрализации мины необходимо было на несколько часов приостановить движение судов в районе порта Свиноуйсьца.

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Операция по обезвреживанию мины прошла гладко и без препятствий.

"Мина была поднята со дна и уложена на борт эсминца Flaming, который выходит из Свиноуйсьце в сторону морского полигона", - сказал пресс-секретарь 8 Флотилии береговой обороны Гжегож Левандовски. Как он добавил, мина будет нейтрализована на морском полигоне во второй половине дня.