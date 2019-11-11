У Берліні тисячі людей евакуювали через бомбу часів Другої світової
Понеділок, 11 листопада 2019, 11:35
У берлінському районі Хеллерсдорф у понеділок відбувається операція зі знешкодження американської бомби часів Другої світової війни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.
250-кілограмову бомбу виявили під час будівельних робіт у четвер. Зазначається, що нагальної потреби у знешкодженні не було, тому операцію з детонації призначили на понеділок.
В даний час місце знахідки оточене, мешканців будинків, які знаходяться поруч, попросили покинути територію.
Протягом вихідних для них підготували приміщення в спортзалах двох сусідніх шкіл, люди з дітьми розмістяться в їдальні районної управи.
Загалом, за даними поліції, евакуації підлягали до 13 тисяч людей.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua