Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Австрія: Курц спробує створити коаліцію із "Зеленими"

Посол Польщі про київський костел: Міністерство культури України поважає крадіжку більшовиків

У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ

Вибори в Іспанії: ультраправі подвоїли місця, формування уряду ускладнюється






У Берліні тисячі людей евакуювали через бомбу часів Другої світової

Понеділок, 11 листопада 2019, 11:35

У берлінському районі Хеллерсдорф у понеділок відбувається операція зі знешкодження американської бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

250-кілограмову бомбу виявили під час будівельних робіт у четвер. Зазначається, що нагальної потреби у знешкодженні не було, тому операцію з детонації призначили на понеділок.

В даний час місце знахідки оточене, мешканців будинків, які знаходяться поруч, попросили покинути територію.

Протягом вихідних для них підготували приміщення в спортзалах двох сусідніх шкіл, люди з дітьми розмістяться в їдальні районної управи.

 

Загалом, за даними поліції, евакуації підлягали до 13 тисяч людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua