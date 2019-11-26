Новий посол Канади прибула в Україну

Новопризначений посол Канади Лариса Ґаладза прибула в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Копії вірчих грамот від новопризначеного посла прийняв заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Ґаладза замінить на посту Романа Ващука.

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"У ході зустрічі було обговорено пріоритетні питання подальшого поглиблення українсько-канадського Особливого партнерства. Окрему увагу було приділено безпековій ситуації у зв’язку з триваючою російською агресією, питанням гуманітарної сфери, лібералізації візового режиму для громадян України, молодіжних обмінів, взаємодії з українською діаспорою, а також розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин", - розповіли в Міністерстві.

Свою кар'єру Галадза почала у Міністерстві оборони Канади в 1996 році, після чого змінила низку державних посад.

З 2014 по 2016 роки вона була генеральним директором з питань допуску у громадянство та імміграції Канади.

У 2016 році вона стала генеральним директором Програми операцій з підтримки миру і стабілізації в МЗС Канади.