Новый посол Канады прибыла в Украину

Новоназначенный посол Канады Лариса Галадза прибыла в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Копии верительных грамот от новоназначенного посла принял заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Галадза заменит на посту Романа Ващука.

Читайте также Украина ожидает вскоре получить первые снайперские винтовки из Канады

"В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего углубления украинского-канадского Особого партнерства. Особое внимание было уделено ситуации в связи с продолжающейся российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействия с украинской диаспорой, а также развития договорно-правовой базы двусторонних отношений", - рассказали в Министерстве.

Свою карьеру Галадза начала в Министерстве обороны Канады в 1996 году, после чего сменила ряд государственных должностей.

С 2014 по 2016 годы она была генеральным директором по вопросам допуска в гражданство и иммиграции Канады.

В 2016 году она стала генеральным директором Программы операций по поддержанию мира и стабилизации в МИД Канады.