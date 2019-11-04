Україна очікує невдовзі отримати перші снайперські гвинтівки з Канади

Заступник глави МЗС України Василь Боднар заявив, що Україна сподівається "найближчими днями чи тижнями" отримати снайперські гвинтівки з Канади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у інтерв’ю "Укрінформу" за підсумками візиту до Канади.

За словами Боднара, зараз на завершальному етапі перебуває оформлення документів на постачання снайперських гвинтівок з Канади.

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"Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини. Ми сподіваємося, що вже найближчими днями чи тижнями ця зброя буде в Україні", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що під час його візиту мова йшла також про заснування спеціального механізму консультацій на рівні міністрів оборони, під час яких можна було б обговорювати купівлю Україною зброї.

Зокрема, за його словами, це дозволило б предметно говорити про потреби української армії, передавати цю інформацію канадській стороні та одразу розуміти, яку зброю можливо забезпечити, а яку – ні.

"Сподіваюся, перший подібний контакт відбудеться наприкінці листопада", - додав Боднар.

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Про контракт на поставку в Україну снайперських гвинтівок канадською компанією з виробництва зброї стало відомо в липні 2018 року.

В грудні 2017 року Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї, проте досі жодна одиниця зброї в Україну не постачалася.