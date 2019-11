Украина и Литва подписали ряд важных документов – Зеленский

По результатам 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы стороны подписали ряд двусторонних документов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский объяснил, что подписан "ряд важных документов". "Отдельно отмечу один. Это совместная декларация развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской республикой, которая содержит приоритеты двустороннего диалога на период 2020-24 годов", - сказал он.

Президент Литвы назвал встречу "очень продуктивной". "Полная поддержка евроатлантических стремлений Украины. Созданы направления нашего будущего сотрудничества в сферах безопасности, обороны, социальной политики. Подписаны документы о кибербезопасности и взаимном признании электронной идентификации", - отметил Науседа.

Very productive meeting w/ @ZelenskyyUa. Full support for #Ukraine Euro-Atlantic aspirations. Directions for our future cooperation in #security, #defence, #social policy have been set up. Documents on #CyberSecurity and Mutual Recognition of #Electronic #Idenfication signed. pic.twitter.com/Z6hiqOQNmk