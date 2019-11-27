Украина и Литва подписали ряд важных документов – Зеленский

По результатам 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы стороны подписали ряд двусторонних документов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский объяснил, что подписан "ряд важных документов". "Отдельно отмечу один. Это совместная декларация развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской республикой, которая содержит приоритеты двустороннего диалога на период 2020-24 годов", - сказал он.

Президент Литвы назвал встречу "очень продуктивной". "Полная поддержка евроатлантических стремлений Украины. Созданы направления нашего будущего сотрудничества в сферах безопасности, обороны, социальной политики. Подписаны документы о кибербезопасности и взаимном признании электронной идентификации", - отметил Науседа.

В Офисе Зеленского отметили, что подписана Декларация о намерениях о взаимном признании электронной идентификации и доверительных услуг для электронных транзакций между Министерством электронной трансформации Украины и Министерством экономики и инноваций Литвы.

Среди прочего документ содержит договоренность о намерении сторон объединить усилия для устранения имеющихся барьеров трансграничного использования доверительных услуг трансграничных е-контрактов, е-счетов и других аналогичных решений.

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Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и литовский коллега Раймундас Кароблис подписали Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности между оборонными ведомствами.

Документ предусматривает ряд мер, направленных на развитие сотрудничества в указанной сфере для обеспечения соответствующего реагирования в случае возникновения масштабных национальных или международных киберинцидентов. Стороны также выразили намерение создать совместные пункты единого контакта для обмена информацией о киберугрозах и нападениях, разработать план совместных учений.

Лидер Литвы также заявил журналистам, что в следующем году страна будет принимать 4-ю конференцию по вопросам реформ в Украине.

Зеленский указал, что конференция пройдет 7 июля, и он намерен лично принять в ней участие.