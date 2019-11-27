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Албанію вдруге за два дні сколихнув сильний землетрус магнітудою 5,6

Середа, 27 листопада 2019, 17:48

В Албанії стався землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера – всього лише на наступний день після руйнівного землетрусу, який забрав життя до 32 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанський канал Top Сhannel.

Землетрус стався о 15.54 за місцевим часом. Сильні поштовхи відчувалися у місті Дуррес, найбільше постраждалому від попереднього землетрусу, та столиці Албанії Тирані.

Поки немає повідомлень про постраждалих і руйнування, особливо у районах, які були вражені землетрусом учора.

Повідомляється, що новий землетрус спричинив велику паніку. У місті Дуррес люди у розпачі вибігали на вулиці, очікуючи, що їхні житла от-от обваляться.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався 26 листопада в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції.

За останніми даними, жертвами стихійного лиха стали 32 людини, більше 600 поранені.

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Албанія стихійні лиха
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