Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату

Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій оголошено надзвичайний стан у сфері клімату і довкілля в Європі та світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Резолюція, ухвалена 429 голосами проти 225, закликає Єврокомісію розробити відповідні законодавчі і бюджетні пропозиції відповідно до мети обмежити глобальне потепління на рівні, нижчому за 1,5 °C.

Депутат Європарламенту Паскаль Канфін, який ініціював цей крок, сказав, що це зробило Європу "першим континентом, який оголосив надзвичайну кліматичну і екологічну ситуацію".

В окремій резолюції Європарламент закликає ЄС представити свою стратегію досягнення кліматичної нейтральності якомога швидше. Депутати також закликають нового президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн включити мету скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року в європейську зелену угоду.

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Низка країн, місцевих адміністрацій і науковців заявили, що наша планета стикається з кліматичною катастрофою.

Європейська комісія вже запропонувала мету вийти на чистий нуль викидів до 2050 року, але Європейська рада досі не схвалила її, оскільки Польща, Угорщина та Чехія виступають проти.