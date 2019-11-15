Німецький парламент схвалив план захисту клімату

Нижня палата парламенту Німеччини у п’ятницю затвердила великий законодавчий пакет щодо захисту клімату, який має забезпечити виконання країною її мети щодо істотного скорочення викидів парникових газів до 2030 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

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Нове законодавство стосуватиметься таких галузей, як енергетика, транспорт та житло. Воно спрямоване на скорочення викидів парникових газів у Німеччині до 55% у 2013 році у порівнянні з рівнем 1990 року.

Частина так званого "кліматичного пакету" все ще потребує затвердження.

Закон встановлює цілі для кожного урядового відомства щодо скорочення викидів CO2.

Також будуть введені стимули для підприємств та агентств, які працюють у екологічно чистий спосіб. Це може означати, що польоти подорожчають, тоді як поїздки потягами в Німеччині стануть дешевшими.

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Також буде введено збір за викиди CO2 на дорозі. Плату стягуватимуть і з підприємств, які виробляють велику кількість CO2.

Загальну вартість цих заходів оцінюють у 54 млрд євро до 2023 року.

Сьогодні Німеччина відстає від своїх поточних кліматичних цілей, досягнувши лише 30% від мети, яку вона сподівається досягти до 2030 року.