Міграція до Британії впала до найнижчого за шість років рівня

Чиста міграція до Великої Британії впала до найнижчого рівня майже за шість років, що зумовлено падінням кількості громадян Європейського Союзу, які переїжджають у країну з метою роботи.

Такими є дані Управління національної статистики Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

До Великої Британії переїхало на 212 000 осіб більше, ніж виїхало, що є найнижчим показником з вересня 2013 року.

Імміграція громадян ЄС впала до 199 000 осіб, що є найнижчим рівнем з кінця березня 2013 року.

В той же час 151 000 громадян ЄС покинула Британію станом на червень цього року, що є найбільшим показником з моменту початку фіксації цих показників 10 років тому.

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Імміграція є гарячою політичною темою перед достроковими виборами 12 грудня.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв обмежити число людей, що приїжджають до Великої Британії, шляхом впровадження системи балів в австралійському стилі, в той час як опозиційна Лейбористська партія заявила, що міграційна політика повинна відповідати потребам економіки.