Миграция в Британию упала до самого низкого уровня за шесть лет

Чистая миграция в Великобританию упала до самого низкого уровня почти за шесть лет, что обусловлено падением числа граждан Европейского Союза, переезжающих в страну с целью работы.

Таковы данные Управления национальной статистики Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Великобританию переехало на 212 тысяч человек больше, чем выехало, что является самым низким показателем с сентября 2013 года.

Иммиграция граждан ЕС упала до 199 тысяч человек, что является самым низким уровнем с конца марта 2013 года.

В то же время 151 тысяча граждан ЕС покинули Британию состоянию на июнь этого года, что является наибольшим показателем с момента начала фиксации этих показателей 10 лет назад.

Читайте также Британия ослабит иммиграционные правила для ученых

Иммиграция стала горячей политической темой перед досрочными выборами 12 декабря.

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал ограничить число людей, приезжающих в Великобританию, путем внедрения системы баллов в австралийском стиле, в то время как оппозиционная Лейбористская партия заявила, что миграционная политика должна отвечать потребностям экономики.