Лідери країн НАТО в Лондоні обговорять ситуацію в Україні - генсек

Лідери країн НАТО на зустрічі у Лондоні наступного тижня обговорюватимуть, зокрема, ситуацію в Україні та реалізацію Мінських угод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

"Ситуація в Україні та зусилля щодо імплементації Мінських угод будуть частиною дискусій у Лондоні. Ми вітаємо зусилля союзників і "нормандського формату" досягти прогресу", - сказав Столтенберг.

Він нагадав про нещодавній візит Північноатлантичної ради до Києва і запевнив, що НАТО продовжить надавати практичну і політичну підтримку Україні.

"Ми також підтримуємо зусилля із пошуку тривалого і стабільного політичного вирішення кризи в Україні", - сказав генсек.

Як відомо, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня у Парижі.