Лидеры стран НАТО в Лондоне обсудят ситуацию в Украине – генсек

Лидеры стран НАТО на встрече в Лондоне на следующей неделе будут обсуждать, в частности, ситуацию в Украине и реализацию Минских соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Ситуация в Украине и усилия по имплементации Минских соглашений будут частью дискуссий в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников и "нормандского формата" по достижению прогресса", - сказал Столтенберг.

Он напомнил о недавнем визите Североатлантического совета в Киев и заверил, что НАТО продолжит оказывать практическую и политическую поддержку Украине.

"Мы также поддерживаем усилия по поиску длительного и стабильного политического разрешения кризиса в Украине", - сказал генсек.

Как известно, встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.