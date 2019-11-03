Прем’єр Британії вибачився за не реалізований 31 жовтня Brexit
Прем’єр Британії Борис Джонсон вибачився перед членами Консервативної партії, які голосували за його прем’єрство, за не реалізований 31 жовтня Brexit.
Про це він заявив в ефірі Sky News, повідомляє "Європейська правда".
Відтермінування виходу Британії з ЄС є предметом "глибокого жалю", сказав прем'єр-міністр.
Джонсон неодноразово говорив, що Brexit відбудеться в кінці минулого місяця, стверджуючи, що він радше "помре в канаві", ніж продовжить термін, передбачений для виходу статтею 50 Договору про ЄС .
Однак після того, як парламент проголосував за те, щоб його законопроєкт про вихід з ЄС був ретельно вивчений, він був змушений просити про відтермінування до 31 січня.
Відповідаючи на питання журналістки щодо потреби вибачитися перед консерваторами, Джонсон сказав: "Звичайно, звичайно. Це питання ... це питання глибокого жалю. Але те, що нам потрібно зробити зараз, - це йти вперед і робити це, і різниця між цим урядом і будь-який іншим полягає в тому, що тільки цей уряд пропонує угоду, яка вже готова і має спосіб її реалізації негайно в середині грудня, якщо нам пощастить отримати більшість".
Джонсон сказав, що затримка є болісною не для його власного его, а тому, що підприємства і сім'ї не могли планувати, оскільки вони не знали, коли Brexit буде реалізовано. Він сказав, що пропозиція лейбористів про другий референдум збереже невизначеність.