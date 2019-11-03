Премьер Британии извинился за не реализованный 31 октября Brexit
Премьер Британии Борис Джонсон извинился перед членами Консервативной партии, которые голосовали за его премьерство, за не реализованный 31 октября Brexit.
Об этом он заявил в эфире Sky News, сообщает "Европейская правда".
Отсрочка выхода Британии из ЕС является предметом "глубокого сожаления", сказал премьер-министр.
Джонсон неоднократно говорил, что Brexit состоится в конце прошлого месяца, утверждая, что он скорее "умрет в канаве", чем продлит срок, предусмотренный для выхода статьей 50 Договора о ЕС.
Однако после того, как парламент проголосовал за то, чтобы его законопроект о выходе из ЕС был тщательно изучен, он был вынужден просить об отсрочке до 31 января.
Отвечая на вопрос журналистки о необходимости извиниться перед консерваторами, Джонсон сказал: "Конечно, конечно. Это вопрос ... это вопрос глубокого сожаления. Но то, что нам нужно сделать сейчас, - это идти вперед и делать это, и разница между этим правительством и любым другим заключается в том, что только это правительство предлагает соглашение, которое уже готово и имеет способ ее реализации немедленно в середине декабря, если нам повезет получить большинство".
Джонсон сказал, что задержка является болезненной не для его собственного эго, а потому, что предприятия и семьи не могли планировать, поскольку они не знали, когда Brexit будет реализован. Он сказал, что предложение лейбористов о втором референдуме сохранит неопределенность.