Угорщина вирішила приєднатися до російського Євразійського банку розвитку

Угорщина готова розпочати переговори про приєднання до Угоди про заснування Євразійського банку розвитку (ЄАБР) на умовах повноправного члена.

Про це заявив міністр фінансів Міхай Варга на конференції в Москві в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Приєднання до ЄАБР призведе до появи нових ринків та відкриє нові джерела фінансування угорських компаній, а також створить можливості для нових інвестицій в економіку Угорщини, йдеться у повідомленні міністерства.

Якщо переговори про приєднання будуть успішними, Угорщина приєднається до "добре капіталізованої фінансової установи, яка, за словами міжнародних агенцій з кредитного рейтингу, має сильний фінансовий профіль і діяльність якої відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці", додав він.

ЄАБР було створено Росією та Казахстаном 2006 року, "щоб сприяти економічному зростанню в своїх державах-членах, розширювати торговельно-економічні зв'язки між ними та підтримувати інтеграцію в Євразії за допомогою інвестицій", йдеться на веб-сайті кредитора. З часу заснування Вірменія, Таджикистан, Білорусь та Киргизстан стали повноправними членами.

Нагадаємо, раніше до Будапешта перехала штаб-квартира російського Міжнародного інвестиційного банку. The New York Times з посиланням на джерела писала, що західні силовики занепокоєні тим, що російські шпигуни зможуть використовувати банк як базу для проведення європейських розвідувальних операцій, адже голова банку має давні зв'язки з російськими спецслужбами, а парламент Угорщини фактично надав банку дипломатичний імунітет від будь-якого контролю з боку поліції або фінансових регуляторів.