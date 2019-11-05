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Депутати парламенту Британії обрали нового спікера

Вівторок, 5 листопада 2019, 07:51

Депутати британського парламенту обрали спікером Ліндсея Хойла з Лейбористської партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом трьох років, що минули відтоді, як Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу, спікер грав все більш впливову роль у процесі обговорення парламентарями переваг і недоліків Brexit та прийняття законів, необхідних для його реалізації.

Спікер є арбітром процедурних суперечок у Палаті громад, нижній палаті парламенту.

Колишній спікер Джон Беркоу, який пішов з посади минулого тижня після 10 років, був звинувачений в підтримці тих, хто хотів зупинити плани виходу уряду.

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"Я буду нейтральним, я буду прозорим", – сказав 62-річний Хойл після того, як його колеги виконали парламентську традицію перетягування його в крісло спікера.

"Ця палата зміниться, але вона зміниться на краще", – додав він.

Хойл, який був віцеспікером з 2010 року, був обраний після чотирьох раундів таємного голосування в процесі, який тривав декілька годин. Він переміг колегу-лейбориста Кріса Брайанта в заключному турі 325 голосами проти 213.

З 2017 року правляча Консервативна партія не має більшості в парламенті, що дає суперникам більше свободи, щоб кинути виклик уряду, і спікер відіграє значну роль у цьому процесі.

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