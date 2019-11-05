Депутаты парламента Британии избрали нового спикера

Депутаты британского парламента избрали спикером Линдсея Хойла из Лейбористской партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение трех лет, прошедших с тех пор, как Британия проголосовала за выход из Европейского Союза, спикер играл все более значимую роль в процессе обсуждения парламентариями преимуществ и недостатков Brexit и принятия законов, необходимых для его реализации.

Спикер является арбитром процедурных споров в Палате общин, нижней палате парламента.

Бывший спикер Джон Беркоу, который ушел с должности на прошлой неделе после 10 лет, был обвинен в поддержке тех, кто хотел остановить планы выхода правительства.

"Я буду нейтральным, я буду прозрачным", – сказал 62-летний Хойл после того, как его коллеги выполнили парламентскую традицию перетаскивания его в кресло спикера.

"Эта палата изменится, но она изменится к лучшему", – добавил он.

Хойл, который был вице-спикером с 2010 года, был избран после четырех раундов тайного голосования в процессе, который длился несколько часов. Он победил коллегу-лейбориста Криса Брайанта в заключительном туре 325 голосами против 213.

С 2017 года правящая Консервативная партия не имеет большинства в парламенте, что дает соперникам больше свободы, чтобы бросить вызов правительству, и спикер играет значительную роль в этом процессе.