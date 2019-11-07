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Посол розповів про позитиви відтермінування Brexit для України

Четвер, 7 листопада 2019, 13:22

Посол України при ЄС Микола Точицький вважає, що відтермінування виходу Британії з ЄС матиме й позитивні наслідки для України.

Як пише "Європейська правда", про це Точицький розповів у інтерв'ю "Голосу України".

"Позитивним фактором для України стане те, що найближчим часом очікується внесення британської кандидатури до нового складу Європейської комісії, каденція якої має розпочатися з 1 грудня цього року", - зазначив посол.

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Таким чином, за його словами, комісар ЄС від Великої Британії зможе брати повноцінну участь у процесі ухвалення Європейською комісією рішень, в тому числі стосовно питань, що мають вплив на реалізацію національних інтересів України.

Крім того, вважає Точицький, продовження членства Британії в ЄС матиме вплив на дискусії всередині Євросоюзу щодо продовження терміну дії санкцій проти Росії.

"Не секрет, що Велика Британія завжди підтримувала Україну в цих важливих питаннях", - підкреслив дипломат, додавши, що саме завдяки ініціативі Британії у 2018 році ЄС запровадив санкції проти російських компаній, які споруджували міст через Керченську протоку.

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Як відомо, в грудні лідери ЄС ухвалюватимуть рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії на наступних шість місяців.

"Ми працюємо над тим, щоб консенсус в ЄС стосовно цього питання зберігався і санкції було продовжено", - зазначив Точицький.

Нагадаємо, ЄС затвердив рішення про продовження строку, передбаченого статтею 50 Договору про ЄС, що дозволяє відкласти Brexit до 31 січня 2020 року.

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Brexit Велика Британія санкції
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