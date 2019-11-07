Видавці британського словника Коллінза додали список слів, що виникли за роки Brexit

Видавці тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary опублікували список слів, які виникли за три роки процесу Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Укладачі словника відібрали слова та фрази, які ввійшли до так званого Brexicon (обігруються слова Brexit та лексикон). Серед них слово "milkshaking", яке виникло після кількох помітних інцидентів, під час яких громадських діячів і політиків обливали молочними коктейлями на знак протесту.

До списку також увійшли такі слова:

Brexiteer - прихильник або ініціатор виходу Британії з Європейського Союзу;

Brexiety - стан посиленої тривоги, викликаний занепокоєнням з приводу неминучого виходу Британії з ЄС;

Cakeism - бажання насолоджуватися двома бажаними, але несумісними альтернативами;

Flextension - неофіційна угода про продовження часу, передбаченого для сплати боргу або завершення контракту, встановлення нової дати, яка може бути змінена залежно від майбутніх подій;

No-deal - позначає ситуацію, коли дві сторони не змогли домовитися про те, як діяти;

Remainer - людина, яка вважає, що Британія повинна залишатися в ЄС;

Stockpiling - діяльність з придбання та зберігання великої кількості товарів.

Крім того, видавці словника оголосили словом 2019 року climate strike - "кліматичний страйк".