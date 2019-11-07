Издатели британского словаря Коллинза добавили список слов, возникших за годы Brexit

Издатели толкового словаря английского языка Collins English Dictionary опубликовали список слов, которые возникли за три года процесса Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Составители словаря отобрали слова и фразы, которые вошли в так называемый Brexicon (обыгрываются слова Brexit и "лексикон"). Среди них слово "milkshaking", возникшее после нескольких заметных инцидентов, во время которых общественных деятелей и политиков обливали молочными коктейлями в знак протеста.

В список также вошли такие слова:

Brexiteer - сторонник или инициатор выхода Британии из Европейского Союза;

Brexiety - состояние усиленной тревоги, вызванное беспокойством по поводу неизбежного выхода Британии из ЕС;

Cakeism - желание наслаждаться двумя желанными, но несовместимыми альтернативами;

Flextension - неофициальное соглашение о продлении времени, предусмотренного для уплаты долга или завершения контракта, установление новой даты, которая может быть изменена в зависимости от будущих событий;

No-deal - обозначает ситуацию, когда две стороны не смогли договориться о том, как действовать;

Remainer - человек, считающий, что Великобритания должна оставаться в ЕС;

Stockpiling - деятельность по приобретению и хранению большого количества продуктов.

Кроме того, издатели словаря объявили словом 2019 года climate strike - "климатическую забастовку".