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Бундестаг не зміг проголосувати за захист "Північного-потоку-2"

П'ятниця, 8 листопада 2019, 07:57

Німецький Бундестаг не зміг проголосувати за внесений урядом законопроєкт про "поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС" через відсутність кворуму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Було віддано 133 голосів. Для кворуму необхідні 355 голосів. Таким чином парламент не має кворуму. Я закриваю засідання і оголошую чергове засідання о 9 ранку п’ятниці, 8 листопада", - проголосив головуючий.

Слід зауважити, що така ситуація сталася після того, як на поіменному голосуванні наполягла фракція "Альтернативи для Німеччини". Адже до цього президіум тримався думки, що кворуму достатньо і на підставі того, що "за" (шляхом підняття рук) висловилися ХДС/ХСС, СДПН, СвДП, "проти" АдН і Зелені, "утрималися" Ліві, схилявся до того, що рішення можна вважати прийнятим.

Голосування відбувалося о 2 ночі.

Як повідомлялося, німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

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Північний потік-2
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