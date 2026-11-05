Зеленський: нам потрібно від Німеччини ракети Taurus, це вигідно обом сторонам

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна хотіла б замовити ракети Taurus у Німеччини, щоб мати змогу знищувати пускові установки, звідки Росія випускає свої ракети по українських містах.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Коли США не змогли постачати Україні антибалістичні ракети для ППО, в України залишився лише один вихід, за словами президента, – знищувати російські пускові установки.

"Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об’єкти, не інфраструктура, не енергетика. Ось тому ми дуже хотіли замовити Taurus. Не просто замовити, а знову-таки також тестувати їх. Це вигідно обом сторонам", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, користь від цього буде не лише для України. Адже для іноземних виробників зброї це можливість протестувати свій товар на полі бою, а також – отримати добру рекламу.

"Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після Patriot, які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тисяч до десь мільйона–півтора. Також вони підтягнули всі проблемні питання, тому що тільки в реальній війні ви можете дійсно позбутися слабких місць того чи іншого захисту. У Німеччини черги на замовлення на 10-20 років. Вартість ракети зросла в рази, в десятки разів", – заявив український президент.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не вважає необхідним постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Також "ЄвроПравда" дізналася, коли Україна отримає 500 ракет Patriot, продаж яких схвалили США. Це станеться аж у період з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року.