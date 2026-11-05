ЄСПЛ виніс рішення проти України у справі Катерини Гандзюк

Європейський суд з прав людини визнав, що причетність держави до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк з використанням сірчаної кислоти – це порушення права на життя та свободи вираження поглядів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі суду.

Справа "Гандзюк та інші проти України" стосувалася смертельного нападу із застосуванням сірчаної кислоти на Катерину Гандзюк, місцеву антикорупційну активістку та державну службовицю в Херсоні, який, як стверджується, було скоєно за дорученням державних посадових осіб.

У рішенні від 5 листопада у цій справі Європейський суд з прав людини одноголосно визнав, що мало місце порушення статті 2 (право на життя/ефективне розслідування) Європейської конвенції з прав людини як у зв’язку зі смертю Катерини Гандзюк, так і через подальшу відмову провести ефективне розслідування.

Зокрема, Суд встановив, що напад, який стався у 2018 році, був заздалегідь спланованою та оплаченою операцією, метою якої було змусити замовкнути особу, яка виконувала функції громадського контролера. Існували достатньо вагомі, чіткі та узгоджені обставини, щоб зробити висновок про наявність тісного зв’язку між нападом та здійсненням або зловживанням державними повноваженнями, що тягне за собою відповідальність держави.

Суд також встановив порушення статті 10 (свобода вираження поглядів). Напад об’єктивно міг вселити страх в інших журналістів, активістів та представників громадянського суспільства. Він мав особливо серйозний "охолоджуючий ефект" на суспільну дискусію щодо корупції та зловживання владою.

Суд постановив, що Україна має протягом трьох місяців виплатити 40 тис. євро батькам Катерини Гандзюк і 40 тис. євро чоловіку активістки як відшкодування моральної шкоди, а також 4 тис. євро судових витрат.

Дніпровський суд Києва 26 червня 2023 року оголосив вирок у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк – обвинувачений замовник нападу Владислав Мангер та організатор Олексій Левін (Москаленко) отримали по 10 років ув′язнення.

Посольство США в Україні тоді відреагувало на судові вироки у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, заявивши, що вони дають надію тим, хто довго шукав справедливості.

31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. За 4 місяці вона померла в лікарні. Спершу поліція кваліфікувала злочин як хуліганство, а потім назвала умисним вбивством.

Суд над обвинуваченими Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав більше трьох років. Вони заперечували свою вину.