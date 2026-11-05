Президент Чехії каже про відсутність амбіцій стати європейським переговірником щодо України

Президент Чехії Петр Павел каже, що не має амбіцій стати європейським переговірником з метою припинення війни в Україні.

Про це Павел заявив журналістам після зустрічі глав держав "Вишеградської четвірки" (V4) у Тренчині, Словаччина, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Чеський президент відповідав на запитання, чи погодився б він на пропозицію стати переговірником. Британський новинний сайт The Telegraph написав про потенційну роль Павела як переговірника 14 днів тому.

"У мене точно немає таких амбіцій. Я, звичайно, був би радий, якби міг поділитися своїм досвідом роботи як у НАТО, так і в Європейському Союзі. Але, безперечно, саме європейські держави мають вирішити, кого вони вважають своїм представником", – сказав чеський президент, який очолював Військовий комітет НАТО з червня 2015 року по червень 2018 року.

The Telegraph, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомив, що Павел входить до числа п’яти політиків, яких європейські лідери розглядають як головних переговірників з російським лідером Владіміром Путіним для припинення війни в Україні. У четвер Павел заявив, що жодних імен не обговорювалося.

"Я розумію, що моє ім’я згадувалося в The Telegraph разом із кількома іншими, але я б назвав це журналістським припущенням. Тож жодних переговорів, безумовно, не було. Я неодноразово висловлювався з цього приводу, як і ті, чиї імена щойно були названі, і, можливо, саме звідси й виникло це припущення", – сказав він.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала президента Європейської ради Антоніу Кошту обговорити питання призначення європейського переговірника на неформальному саміті в Дубліні в листопаді, як свідчить закритий лист, цитований агентствами ANSA та Adnkronos.

У листі Мелоні зазначила, що для Європи надзвичайно важливо мати змогу висловлюватися "одним голосом" щодо війни в Україні. За словами Мелоні, без призначення спільного представника ЄС та визначення його повноважень ЄС ризикує виявитися безсилим у переговорах щодо припинення війни в Україні.

Президент Чехії Петр Павел раніше заявив, що наразі існує вікно можливостей, коли можна було б долучитися до переговорів, але воно може закритися через намагання знайти повністю єдину позицію всіх європейських країн.