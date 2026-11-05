Уряд Литви виділив понад 42 млн євро на соціальні виплати та допомогу українцям  

Уряд Литви схвалив пропозицію виділити з позикових коштів понад 42,4 млн євро на компенсацію витрат на надання індивідуальної допомоги, а також на фінансування соціальної підтримки українців, які знайшли притулок у Литві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з постановами, підготовленими Міністерством фінансів, Міністерству соціального захисту та праці виділено 30,1 млн євро на виплату в листопаді компенсацій витрат на надання індивідуальної допомоги та ще 12,3 млн євро – на покриття витрат, пов’язаних із наданням допомоги мешканцям України, які покинули країну через війну.

Компенсації витрат на надання індивідуальної допомоги призначаються ся особам з інвалідністю, у яких встановлено потребу в індивідуальній допомозі, з метою покриття пов’язаних із її наданням витрат.

Як зазначено в листі Міністерства соціального захисту та праці до Міністерства фінансів, на виплату компенсацій витрат на надання індивідуальної допомоги в останньому кварталі цього року загалом не вистачає 69,4 млн євро.

За даними міністерства, з урахуванням можливості додатково спрямувати 3,1 млн євро заощаджених за рахунок інших заходів коштів, дефіцит фінансування в останньому кварталі становить 66,3 млн євро. З них на листопадові виплати потрібно 30,1 млн євро, а на грудневі – ще 36,2 млн євро.

Нещодавно Фінляндія оголосила про виділення 2 млн євро на гуманітарну допомогу Україні для подолання продовольчої нестабільності та забезпечення зимової допомоги.

Як повідомлялося, впродовж останніх 12 місяців понад 30% українських біженців у Польщі зіштовхувалися з дискримінацією через національну або етнічну належність.