Польські праві політики здійняли гвалт через німецьких військових на вулицях Варшави

Німецькому посольству у Польщі довелося виступити з поясненнями після того, як польські політики правого спрямування занепокоїлись через появу на вулицях Варшави солдатів Бундесверу.

Заяву посольства поширив у соцмережах посол Німеччини в Польщі Мігель Бергер, передає "Європейська правда".

У посольстві звернули увагу, що протягом останніх годин та днів у соціальних мережах у Польщі поширювалися відеозаписи та фотографії, на яких зображені транспортні засоби Бундесверу, а також військовослужбовці в Польщі, зокрема у Варшаві.

Щоб запобігти можливим непорозумінням, посольство Німеччини пояснює причини цієї присутності.

"Наразі посольство Німеччини запрошує на урочистості з нагоди 71-ї річниці створення Бундесверу, в рамках яких представлено виставку, присвячену 70-й річниці створення ВПС, що відзначається у всіх німецьких дипломатичних представництвах за кордоном. Організація цих урочистостей у Польщі не є випадковою чи нетиповою, а є свідомим виявом поваги та визнання ключової ролі Польщі на східному фланзі НАТО", – йдеться у заяві.

"Посольство Німеччини чітко наголошує, що нинішня присутність має виключно урочистий та координаційний характер у рамках згаданих урочистостей. Будь-яка дезінформація, що натякає на втручання Німеччини у внутрішні справи Польщі або інсинує використання союзників у власних цілях, буде рішуче відкинута", – заявили у посольстві.

Поясненням німецького посольства передувала серія дописів, у яких польського прем’єра Дональда Туска звинувачували в тому, що він залучив допомогу свої "кураторів" у Берліні.

Зокрема, депутат ультраправої "Конфедерації" Конрад Беркович опублікував у мережі X відео з німецькими солдатами. Він написав: "Це Варшава – і німецька армія на її вулицях. Дональд Туск привіз підкріплення з Німеччини". У відео, на якому видно військові машини німецької армії на вулицях, також стверджується, що ЄС відправляє німецькі війська до Польщі.

Депутати від правоконсервативної опозиційної партії "ПіС" також поширили в соціальних мережах фотографії німецьких солдатів у Польщі. "Перш ніж представники Бундесверу пройдуть парадом у Варшаві, німецька держава має відповісти на принципові запитання: коли ви повернете тисячі незаконно вивезених польських культурних цінностей та творів мистецтва? Коли Берлін виплатить Польщі військові репарації, які він заборгував за криваві події Другої світової війни?" – написав депутат від "ПіС" Даріуш Матецький у X.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Нагадаємо, напередодні у Польщі троє людей отримали поранення в результаті зіткнення трьох вантажівок німецької армії на автомагістралі А4 поблизу транспортної розв’язки Костомлоти в Нижній Сілезії.