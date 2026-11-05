ЗМІ: Данія, Португалія й Іспанія закликають ЄС розробити кращий закон для захисту онлайн-покупок
Данія, Португалія та Іспанія закликають Європейську комісію розробити ефективний Закон про цифрову справедливість (DFA).
Про це йдеться в документі, з яким ознайомився Rapporteur, повідомляє "Європейська правда".
Ці три країни ЄС закликають, щоб DFA – запланована реформа блоку, спрямована на посилення захисту онлайн-споживачів – була "амбітною та ефективною", захищала автономію споживачів і гарантувала врахування таких аспектів, як дизайн, що викликає залежність, та маркетинг через онлайн-інфлюенсерів.
Вони також просять Єврокомісію звернути увагу на певні особливості дизайну онлайн-платформ, зокрема на дизайн, що викликає залежність, який "передусім має на меті максимізувати час, проведений у цифрових сервісах, або спонукати до надмірних чи компульсивних витрат, або іншим чином завдає шкоди споживачам".
Данія, Португалія та Іспанія звернулися до Єврокомісії з проханням врахувати питання маркетингу через інфлюенсерів у майбутніх правилах. Адже у листі зазначається, що нові форми комерціалізації можуть розмивати межі між персоналізованими рекомендаціями, рекламою та впливом, що генерується штучним інтелектом.
У листі зазначається, що DFA має ґрунтуватися на наявних технологічних правилах ЄС для усунення прогалин у регулюванні.
Єврокомісія планує представити DFA 11 листопада разом із переглядом Регламенту про співпрацю у сфері захисту прав споживачів.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен прискорити розробку власних можливостей у сфері штучного інтелекту, щоб захистити свій "цифровий суверенітет" в епоху, яка трансформується під впливом нових технологій.
Також у ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія гальмує введення національних заборон соцмереж для дітей.