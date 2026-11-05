У Франції профспілки кажуть про 1,6 млн учасників протесту проти зростання вартості життя
Новини — Четвер, 5 листопада 2026, 21:13 —
Як повідомила профспілка CGT, у рамках загальнонаціонального страйку, оголошеного профспілками, на вулиці Франції вийшли близько 1,6 мільйона людей, у тому числі 350 000 у Парижі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.
Міністерство внутрішніх справ Франції оцінило кількість учасників акції у понад 600 000 демонстрантів, однак визнало, що ці цифри є попередніми.
Люди вийшли на демонстрації проти зростання вартості життя, висловлювали підтримку студентському протестному руху, але багато хто також рішуче виступив проти ультраправих.
Побоюючись повторення жовтневих заворушень, влада задіяла 70 000 поліцейських і жандармів, а в Парижі, Ліоні та Нанті довелося втрутитися спецпідрозділам. Однак, за повідомленнями ЗМІ, демонстрації були відносно мирними порівняно з попередніми заворушеннями.
Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, по всій Франції проходить третя хвиля масових протестів. Зокрема, марші проти низьких зарплат пройшли у 73 містах.
Раніше в уряді обіцяли не допустити повторення ситуації з протестами 17 жовтня, які переросли у сутички, насильство та мародерство.
Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.