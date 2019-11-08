Глава МЗС Німеччини: саміт у Нормандському форматі відбудеться через кілька тижнів

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що саміт у Нормандському форматі відбудеться протягом найближчих кількох тижнів.

Про це він сказав протягом спільної пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Ми активно працюємо, щоб підготуватись до саміту в Нормандському форматі, що відбудеться протягом наступних тижнів", - заявив Маас.

"Домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу, зараз втілюються, і ми хочемо використати цю динаміку, - наголосив він. - У нас є Нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. В цьому форматі ми дали старт Мінському процесу, і ми хочемо розвивати його далі", - зауважив Маас, відповідаючи на запитання про політику щодо України

Він відзначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі існують певні "передумови, які все ще не були виконані".

Маас також підкреслив прагнення Німеччини допомогти президентові України Володимиру Зеленському втілювати реформи.

"Зараз в Україні дуже позитивна динаміка, що розпочалась з обранням президента Зеленського. Тому ми маємо намір підтримати президента Зеленського в його починаннях", - наголосив він.