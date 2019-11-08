Глава МИД Германии: саммит в Нормандском формате состоится через несколько недель

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в Нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту в Нормандском формате, который состоится в течение следующих недель", - заявил Маас.

"Договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, сейчас воплощаются, и мы хотим использовать эту динамику, - подчеркнул он. - У нас есть Нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше", - отметил Маас, отвечая на вопрос о политике в отношении Украины

Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе существуют определенные "условия, которые все еще не были выполнены".

Маас также подчеркнул стремление Германии помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому воплощать реформы.

"Сейчас в Украине очень позитивная динамика, которая началась с избранием президента Зеленского. Поэтому мы намерены поддержать президента Зеленского в его начинаниях", - подчеркнул он.