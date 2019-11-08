Туреччина понад 1200 разів зверталась до Інтерполу з приводу своїх громадян у Німеччині
Турецький уряд широко використовує Інтерпол у розшуку і збору інформації про громадян Туреччини, які мешкають у Німеччині.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
З часу невдалої спроби перевороту в 2016 році Анкара зверталася до Інтерполу 1252 рази із запитом на інформацію чи екстрадицію турецьких громадян у Німеччині.
Така велика цифра є предметом глибокої заклопотаності для депутата від Лівої партії Андрея Гунько, який вважає, що Інтерпол використовується, щоб вистежити і змусити замовчати турецьких дисидентів.
Він каже, що єдиною метою Інтерполу є боротьба зі злочинністю і що його правова база забороняє розслідування, що проводяться з політичних мотивів.
У статті 3 Статуту Інтерполу говориться, що "організації суворо забороняється здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру".
Тим не менш Інтерпол гостро усвідомлює небезпеку того, що держави-члени можуть зловживати "червоними повідомленнями" з політичних мотивів. Саме тому в 2018 році організація заснувала цільову групу, що складається з семи експертів з правових питань зі Словаччини, Хорватії, України, Швеції та Німеччини.
Але Гунько хоче, щоб Інтерпол зробив більше, ніж просто розглянув всі "червоні повідомлення"; він закликає організацію також вивчити "сині повідомлення", які вимагають, щоб влада збирала інформацію про місцезнаходження людини. Він каже, що Анкара зловживає цим другим варіантом, щоб вистежити і викрасти турецьких інакодумців за кордоном.