Туреччина понад 1200 разів зверталась до Інтерполу з приводу своїх громадян у Німеччині

Турецький уряд широко використовує Інтерпол у розшуку і збору інформації про громадян Туреччини, які мешкають у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

З часу невдалої спроби перевороту в 2016 році Анкара зверталася до Інтерполу 1252 рази із запитом на інформацію чи екстрадицію турецьких громадян у Німеччині.

Така велика цифра є предметом глибокої заклопотаності для депутата від Лівої партії Андрея Гунько, який вважає, що Інтерпол використовується, щоб вистежити і змусити замовчати турецьких дисидентів.

Він каже, що єдиною метою Інтерполу є боротьба зі злочинністю і що його правова база забороняє розслідування, що проводяться з політичних мотивів.

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У статті 3 Статуту Інтерполу говориться, що "організації суворо забороняється здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру".

Тим не менш Інтерпол гостро усвідомлює небезпеку того, що держави-члени можуть зловживати "червоними повідомленнями" з політичних мотивів. Саме тому в 2018 році організація заснувала цільову групу, що складається з семи експертів з правових питань зі Словаччини, Хорватії, України, Швеції та Німеччини.

Але Гунько хоче, щоб Інтерпол зробив більше, ніж просто розглянув всі "червоні повідомлення"; він закликає організацію також вивчити "сині повідомлення", які вимагають, щоб влада збирала інформацію про місцезнаходження людини. Він каже, що Анкара зловживає цим другим варіантом, щоб вистежити і викрасти турецьких інакодумців за кордоном.