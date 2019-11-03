Туреччина обіцяє повертати ЄС затриманих ісламістів з європейськими паспортами

Туреччина розкритикувала країни, що позбавляють громадянства терористів ІДІЛ, щоб позбутися їх позбутися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що іноземні держави йдуть по легкому шляху, позбавляючи терористів громадянства.

Його заява прозвучала після того як наприкінці жовтня в Анкарі затримали двох жінок, що звернулися до консульства Нідерландів за сприянням у поверненні на батьківщину. Однак уряд Нідерландів вже почав процес позбавлення громадянства цих жінок, у яких також були марокканські паспорти.

Обидві жінки виїхали в Сирію в 2013 році, щоб вийти заміж за бойовиків ІДІЛ.

"Це процес, який реалізують не лише Нідерланди; Англія робить те ж саме", - сказав Сойлу.

"Таким чином, ці люди стають апатридами. Ми [Туреччина] не є готелем для членів ІДІЛ жодної з країн" - заявив він.

"Для нас неприйнятно чути: я позбавив їх громадянства, ви подбайте про них. Це безвідповідальність" – наголосив міністр.