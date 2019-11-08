Турция более 1200 раз обращалась в Интерпол по поводу своих граждан в Германии

Турецкое правительство широко использует Интерпол для розыска и сбора информации о гражданах Турции, проживающих в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С момента неудачной попытки переворота в 2016 году Анкара 1252 раза обращалась в Интерпол с запросом на информацию или экстрадицию турецких граждан в Германии.

Столь большая цифра стала предметом глубокой озабоченности для депутата от Левой партии Андрея Гунько, который считает, что Интерпол используется, чтобы выследить и заставить замолчать турецких диссидентов.

Он говорит, что целью Интерпола является борьба с преступностью, и его правовая база запрещает расследования, проводимые по политическим мотивам.

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В статье 3 Устава Интерпола говорится, что "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".

Тем не менее, Интерпол остро осознает опасность того, что государства-члены могут злоупотреблять "красными сообщениями" по политическим мотивам. Именно поэтому в 2018 году организация учредила целевую группу, состоящую из семи экспертов по правовым вопросам из Словакии, Хорватии, Украины, Швеции и Германии.

Но Гунько хочет, чтобы Интерпол сделал больше, чем просто рассмотрел все "красные уведомления" – он призывает организацию также изучить "синие сообщение", которые требуют, чтобы власть собирала информацию о местонахождении человека. Он говорит, что Анкара злоупотребляет этим вторым вариантом, чтобы выслеживать и похищать турецких инакомыслящих за рубежом.